Девяти кандидатам в президенты Украины предоставили охрану

Государственная охрана полагается любому из участников президентской гонки, но это по желанию

Фото: mvs.gov.ua

Девяти кандидатам в президенты Украины предоставили охрану //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b4/7d4/5c93b47d4f2b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b4/7d4/5c93b47d4f2b7.jpg 2019-03-21T17:59:00+02:00 Политика Государственная охрана полагается любому из участников президентской гонки, но это по желанию

Выборы президента Украины в самом разгаре и с приближением дня голосования все больше кандидатов решили обезопасить себя. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что государственную охрану предоставили девяти участникам президентской гонки.

Об этом он сказал "Українським новинам".

Отметим, что охрана предоставляется на основании заявлений кандидатов.

"Под охраной девять кандидатов в президенты", – сообщил глава МВД, но не уточнил, кого именно взяли под охрану.

Еще накануне старта президентской гонки Аваков рассказывал, что МВД готово обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты. "Мы готовы взять на себя охрану ключевых кандидатов. Многие из них считают, что им этого не надо, потому что, мол, государство таким образом будет за ними следить. Но я заявляю: у нас совсем иные цели и задачи! Если обратятся – мы сработаем честно".

Также министр отмечал, что "подарок" от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей, пояснил он.

Ранее главы силовых структур Украины дали советы и предостережения по выборам в Украине. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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