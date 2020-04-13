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  1. Новости политики

Дипломат объяснил, почему миротворческая миссия ООН на Донбассе сейчас невозможна

13 апреля, 09:34

Сергей Мартынец

Киев давно настаивает на появлении голубых касок на Донбассе

Украина продолжает рассчитывать на миротворческую миссию на Донбассе, однако на данный момент это практически невозможно, поскольку нужна мирная договоренность о прекращении конфликта между Россией и Украиной.

Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

"Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично", – сказал он.

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Кислица объяснил, что понятие "миротворческая операция" – это лишь издержка русского языка, а на самом деле она называется "операция по поддержанию мира". То есть ООН отправляет свой контингент в зону конфликта, когда противоборствующие стороны сами или при посредничестве ООН либо отдельных стран достигали какого-то мирного соглашения, было длительное прекращение огня.

"И тогда, когда это все есть, тогда и появляются ООНовцы, которые поддерживают мирный процесс. ООНовцы не спускаются на парашютах и не начинают кого-то "принуждать к миру", как это понимают россияне. А мы видели, что такое "принуждение к миру" на примерах Грузии, Приднестровья и других стран. Поэтому на российских условиях операция по поддержанию мира нам не нужна, а на условиях Украины и ее партнеров сейчас невозможна, потому что РФ имеет право вето в Совбезе", – добавил дипломат.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уже озвучивал позицию по миротворцам. По его словам, на востоке Украины нельзя допустить российского сценария с замороженным конфликтом под присмотром миротворцев.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Смотрите также видео, в котором украинские "голубые береты" ООН рассказали о миссиях, рисках, зарплатах и экзотике:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ООН миротворцы Сергей Кислица

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