Между президентами США и Украины может возникнуть «химия» по итогам переговоров, считает Кулеба

/ Фото: Reuters

Дипломат объяснил, почему у Зеленского есть хороший шанс установить контакт с Трампом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-05T11:58:42+03:00 Политика Между президентами США и Украины может возникнуть «химия» по итогам переговоров, считает Кулеба

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что у президента Владимира Зеленского есть шанс установить хорошие отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он написал в Twitter.

"У Зеленского есть все шансы установить очень хороший контакт с Трампом. Как говорят американцы, вплоть до возникновения химии. Есть у них подобные истории, подходы, проблемы и главное – видение того, как их надо решать. Хороший контакт – это хорошо для страны", – написал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 июня в Офисе президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с официальным визитом. В тоже время на днях Зеленский подтвердил, что встреча с американским коллегой должна состояться в сентябре, но точной даты пока нет.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказал, почему Зеленскому стоит спешить на встречу с президентом США. По его словам, есть логика в том, чтобы встретиться как раньше, так и позже.

Напомним, недавно Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры, во время которых президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов. Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

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