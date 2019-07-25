Зеленский по телефону поговорил с Трампом

Трамп выразил убеждение, что обновленная власть сможет быстро улучшить имидж Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с победой партии "Слуга Народа".

Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране.

Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

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Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.

Потом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку территориальной целостности Украины со стороны США, а также за готовность поддержать программу украинских реформ.

"Отлично поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Благодарен за постоянную поддержку США нашего суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за готовность США поддержать амбициозную программу реформ в нашей стране", – написал Зеленский в Twitter в четверг.

Фото: zelenskyyua

Новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

Ранее Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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