Дипломаты объяснили наплевательское отношение Трампа к Украине

Украина не волнует президента США - Трамп не считает ее важной темой

Дэвид Холмс. Фото: Andrew Harrer/REUTERS

Американский президент Дональд Трамп относится к Украине абсолютно безразлично.

Об этом на слушаниях в Палате представителей США, организованных в рамках расследования процедуры импичмента, заявил политический советник американского посольства в Украине Дэвид Холмс.

По его словам, об этом ему сказал постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд после телефонного разговора с Трампом, состоявшегося во время визита дипломата в Украину.

Реклама

"Я воспользовался возможностью, чтобы спросить у посла Сондланда, каковы его искренние впечатления о взглядах президента на Украину", – сказал Холмс.

Сотрудник посольства утверждает, что Сондланд открыто согласился с тем, что Трампу совершенно наплевать на Украину.

"Я спросил: почему? Посол Сондланд заявил, что президента волнуют только крупные дела. Я отметил, что крупные дела происходят в Украине, такие как война с Россией. Посол Сондланд ответил, что имел в виду крупные дела, которые идут на пользу президенту, такие как расследование в отношении Байдена, на проведении которого настаивал мистер Джулиани", – добавил американский дипломат.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама