Дистанционная работа парламента: Зеленский предлагает рассмотреть законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы народные депутаты на следующем внеочередном пленарном заседании рассмотрели законопроект, предусматривающий возможность их дистанционной работы во время карантина.

"Это будет не последнее внеочередное заседание. Хочу, чтобы они (депутаты – Ред) ещё рассмотрели возможность работать дистанционно. Сейчас они проработают такой законопроект, он может действовать только сейчас, в условиях коронавируса. Я думаю, что когда эта болезнь пройдёт, а она пройдёт, то этот законопроект не будет так важен и нужен", – сказал Зеленский после заседания парламентской фракции "Слуга народа".

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Ранее сообщалось, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. Об этом заявил президент Зеленский. "Потому что приоритетные вещи – это подготовка еще некоторых законопроектов по противодействию коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете", – сказал он.

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Также глава государства сообщил о договоренностях с МВФ. "Никто не хочет дефолта в стране", – резюмировал президент.

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