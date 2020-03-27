Для получения денег есть ряд условий

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина провела переговоры с МВФ, но о реструктуризации долга еще не речь не идет.

Зеленский заявил, что договорился с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов, но для получения денег есть ряд условий.

По информации СМИ, Украина ожидает в ближайшие две недели 2 мрдл долларв кредита от МВФ.

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В тренде Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ: что известно

Добавим, что сейчас проходит заседание парламентской фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Фракция проходит, там есть президент и председатель парламента", – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что украинская власть рассчитывает на договоренности с МВФ по увеличению потенциального финансирования и не рассматривает вариант дефолта в стране. Также у Зеленского надеются на дополнительную помощь в борьбе с пандемией коронавируса от МВФ. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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