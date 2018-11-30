Для Путина не существует "красных линий", его пора остановить – Порошенко

Сегодня, 13:58

Сегодня Россиия – большая угроза для всей глобальной безопасности, считает президент

Петр Порошенко рассказал об агрессии РФ. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко рассказал об агрессии РФ. Фото: president.gov.ua

Киев ожидает от международного сообщества солидарности с Украиной и организации давления для деэскалации ситуации и освобождения захваченных Россией украинских моряков. Об этом в интервью Sky News сказал президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

"Уже видел реакцию президента США Дональда Трампа – он написал в Twitter, что принял решение, если Путин не отреагирует на просьбу об освобождении солдат, отменит их встречу. И я думаю, это реакция, где Путин в полной изоляции. После химической атаки в Великобритании, после террористической атаки MH17, агрессии на востоке моей страны, после Сирии, после всех этих ужасных вещей – Путин в изоляции", – добавил глава государства.

"Мы должны организовать давление, чтобы вернуть Россию к цивилизованному миру. Потому что это катастрофа, это большая угроза для всей глобальной безопасности ... Это проблема не только для Украины. Мы не только боремся за суверенитет и территориальную целостность (Украины. – Ред.), а мы боремся за свободу и демократию", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что никто не знает, где Путин появится завтра. "Возможно, что Путин примет решение защищать "Северный поток-2", и поэтому решит атаковать страны Балтии, скандинавские страны. Для Путина не существует "красных линий", – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации очень важно выступать единым фронтом – не только лидеры, но и народы всего цивилизованного мира должны выступать вместе. "И это очень важно для глобальной безопасности", – сказал он.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на АзовеУкраинские суда, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных. На этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на срок 30 дней. 

Читайте на сайте "Сегодня" больше о военной положении в Украине: "Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн".
Россия, Путин, Порошенко, азовское море

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