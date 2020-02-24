Дмитрий Разумков прилетел в Латвию

Завтра он встретится с президентом, премьером и спикером Сейма республики

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков находится с визитом в Латвийской Республике.

Одно из первых мест, которое посетил Дмитрий Разумков, – украинская школа в сердце Риги. Она единственная в Латвии, где преподают на двух языках – латышском и украинском.

Более трех сотен детей, и это не только выходцы из Украины, изучают родной язык и литературу, историю Украины, народоведение, культуру и музыку своей Родины.

"Изучение украинского языка обязательно, это родной язык. Он изучается с 1-го по 12-й класс. С четвертого класса начинают изучать украинскую литературу".

"Не имеет значения, кто ты – украинец, азербайджанец, латыш или еврей. Они учат на одном уровне. Они прекрасно знают литературу, теорию литературы, язык, грамматику, пунктуацию", – говорит учительница украинского языка и литературы Ирина Крузе.

Спикера Верховной Рады здесь приветствовали на двух языках. Дмитрию Разумкову подарили перчатки.

"Это чтоб Вы держали хорошо Верховную Раду!" – пошутили при этом представители школы.

"Надо, чтобы они немножко ежовые были", – отшутился Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков тоже приехал с подарками. Он подарил портрет Тараса Шевченко кабинету украинского языка. Старшеклассникам на уроке Разумков рассказывал о том, что происходит в Украине сейчас. О войне на Донбассе, возвращении Крыма и о шагах на пути к миру.

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"Крым всегда был, всегда есть, всегда будет. Так же, как и часть Донбасса, которая является, к сожалению, неподконтрольной, к сожалению, оккупированной. Все меняется, и мы действительно будем делать все, чтобы вернуть и своих людей – ментально вернуть, психологически вернуть, вернуть наши территории", – говорит председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Следующая остановка Дмитрия Разумкова – Музей оккупации Латвии. Оттуда пешком он пошел к памятнику Тарасу Шевченко. Там делегацию ждала местная украинская община. В Латвии проживает около 40 тыс. украинцев. Руслан из Ирпеня живет в Риге уже три года. Говорит: украинцы в Латвии – активные и дружные.

"Мы нашли себя здесь как украинцы. У нас есть общие друзья по интересам", – говорит представитель украинской диаспоры в Риге Руслан Романов.

Латвия – друг и надежный партнер Украины. Завтра Дмитрий Разумков встретится с премьером, спикером Сейма и президентом страны.

"И Латвия, и Литва, и Эстония являются постоянными и устойчивыми партнерами Украины. Особенно – в вопросах защиты территориальной целостности, возвращения территорий. Они ни разу не меняли свою позицию. Я понимаю, насколько им трудно это тоже делать", – сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Балтийские страны не только поддерживают Украину на международной арене, но и помогают в реабилитации детей, пострадавших от войны, воинов и бывших политзаключенных Кремля.

"Приехали тяжелораненые, четверо были без ног, один – без руки, с ранениями. И ребята провели здесь длительное время, три недели", – говорит чрезвычайный и полномочный посол Украины в Латвийской Республике Александр Мищенко.

Завтра после встречи с первыми лицами Латвии председатель Верховной Рады с официальным визитом отправится в Эстонию, которая также постоянно выступает за территориальную целостность Украины.

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