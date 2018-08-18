До 1 сентября есть шанс продвинуть перемирие на Донбассе – Меркель

Германия и Россия должны продолжить поиск путей решения конфликта в Украине, а основой для урегулирования остаются Минские договоренности. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы работаем уже давно над этим, основой были и остаются Минские соглашения, хотя мы и должны констатировать, что до сих пор нет стабильного перемирия. Я надеюсь, что до начала учебного года удастся предпринять еще одну попытку продвинуться вперед в разведении сил", – сказала она.

Также, по словам Меркель, они с Путиным сегодня обсудят возможность создания миссии ООН в Украине, "которая могла бы внести свой вклад в примирение".

"Германия готова внести свой вклад", – заверила Меркель.

Ранее сегодня, 18 августа, Путин заявил, что "урегулирование украинского кризиса никак не продвигается".

"Мы, конечно, будем говорить и об Украине, – отметил Путин, говоря о темах предстоящих переговоров. – В контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации Минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН".

Встреча проходит в резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг. Ранее сообщалось, что на встрече Путин и Меркель обсудят конфликт в Сирии, ситуацию на востоке Украины и энергетические вопросы.

Ранее власти Германии заявили о намерении придать новую динамику Минскому процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины