Путин: Урегулирование украинского кризиса никак не продвигается

РФ готова работать над урегулированием украинского кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

При этом глава Кремля заявил, что урегулирование украинского кризиса "никак не продвигается".

"Мы, конечно, будем говорить и об Украине, – отметил Путин, говоря о темах предстоящих переговоров. – В контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации Минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН".

Встреча проходит в резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг. Ранее сообщалось, что на встрече Путин и Меркель обсудят конфликт в Сирии, ситуацию на востоке Украины и энергетические вопросы.

Ранее сегодня, 18 августа, власти Германии заявили о намерении придать новую динамику Минскому процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины.