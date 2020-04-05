Доклад оказался фейком: Трамп о "разоблачении" разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не только решил отомстить разведчику Майклу Аткинсону, но и назвал доклад его осведомителя о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским фейковым.
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, передает УНН.
Его возмутило, что разведчик принес в Конгресс недостоверный доклад о разговоре президента США с украинским лидером.
"Я думаю, что он выполнил ужасную работу. Абсолютно ужасную. Он взял доклад со слов осведомителя, который оказался фейком... это был мой разговор с президентом Украины (Владимиром Зеленским). Он взял фейковый доклад и принес его в Конгресс", – сказал Трамп.
В прошлом году Аткинсон уведомил Конгресс США о получении жалобы от некоего сотрудника разведки. Она касалась июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание беседы в конечном счете стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена – сына своего политического противника Джозефа Байдена – в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Но в результате Сенат 5 февраля этого года оправдал президента по обеим статьям обвинения. Позже из Белого дома уволили сотрудника, давшего показания против Трампа.
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