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  1. Новости политики

Доклад оказался фейком: Трамп о "разоблачении" разговора с Зеленским

5 апреля, 08:29

Сергей Мартынец

Президент США теперь намерен уволить генерального инспектора разведывательных служб за скандал с импичментом

Президент США Дональд Трамп не только решил отомстить разведчику Майклу Аткинсону, но и назвал доклад его осведомителя о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским фейковым.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, передает УНН.

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Его возмутило, что разведчик принес в Конгресс недостоверный доклад о разговоре президента США с украинским лидером.

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"Я думаю, что он выполнил ужасную работу. Абсолютно ужасную. Он взял доклад со слов осведомителя, который оказался фейком... это был мой разговор с президентом Украины (Владимиром Зеленским). Он взял фейковый доклад и принес его в Конгресс", – сказал Трамп.

В прошлом году Аткинсон уведомил Конгресс США о получении жалобы от некоего сотрудника разведки. Она касалась июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание беседы в конечном счете стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена – сына своего политического противника Джозефа Байдена – в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Но в результате Сенат 5 февраля этого года оправдал президента по обеим статьям обвинения. Позже из Белого дома уволили сотрудника, давшего показания против Трампа.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США Аткинсон Владимир Зеленский Дональд Трамп импичмент Трампа

Источник: Сегодня

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