Из Белого дому уволили сотрудника, давшего показания против Трампа

«Его попросили уйти за то, что он сказал правду», - сказал адвокат сотрудника

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александер Виндман, давший показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, уволен. Об этом сообщает со ссылкой на адвоката Виндмана Дэвида Прессмена.

"Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше, — сказал Прессмен. — Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду".

Ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

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Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

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Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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