Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Из Белого дому уволили сотрудника, давшего показания против Трампа

7 февраля, 23:45

«Его попросили уйти за то, что он сказал правду», - сказал адвокат сотрудника

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александер Виндман, давший показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, уволен. Об этом сообщает со ссылкой на адвоката Виндмана Дэвида Прессмена.

"Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше, — сказал Прессмен. — Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду".

Ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

Реклама

Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

В тренде
В России разбился вертолет с депутатом из партии Путина
Айрат Хайруллин

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США Белый дом импичмент адвокат Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок
Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шокFun
США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за смертельного коронавируса
США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за смертельного коронавирусаСША
"Маленький Росомаха": мальчик родился с бородой и "в рубашке", фотоFun
Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины
Импичмент Трампа провален: последствия для США и для УкраиныСША
В США коронавирус обнаружили у человека, который никогда не был в Китае
В США коронавирус обнаружили у человека, который никогда не был в КитаеСША
Трамп выступит с традиционным обращением к народу
Трамп выступит с традиционным обращением к народуСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...