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Трамп "отомстил" разведчику, который рассказал о его разговоре с Зеленским

4 апреля, 08:23

Денис Беспалов

Генеральный инспектор разведывательных служб Аткинсон покинет свой пост

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс США о своем намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, сыгравшего ключевую роль в запуске процедуры импичмента американского лидера. Об этом сообщила газета Washington Post.

Покинуть свой пост Аткинсон должен через 30 дней.

"Крайне важно, чтобы я в полной мере доверял людям, назначаемым на должность генерального инспектора. К этому инспектору это больше не относится", – цитирует газета письмо Трампа законодателям.

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По данным издания, президент в течение нескольких месяцев обдумывал идею увольнения Аткинсона.

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В прошлом году Аткинсон уведомил Конгресс США о получении жалобы от некоего сотрудника разведки. Она касалась июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание беседы в конечном счете стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена – сына своего политического противника Джозефа Байдена – в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.

Как сообщалось, из Белого дома уволили сотрудника, давшего показания против Трампа.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США импичмент Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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