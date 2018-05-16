Донбасс не хочет в Россию: Волкер указал на ошибку Путина в Украине

Российские войска вторглись под предлогом защиты русскоговорящих, а те, оказывается, хотят быть с Украиной

Русскоязычное население Донбасса страдает исключительно от действий России и русскоговорящие хотят жить в Украине, и им не нужна "защита" президента РФ Владимира Путина, что стало "причиной" для вторжения в Украину.

Об этом рассказал в интервью "Голосу Америки" спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, русскоязычные жители Донбасса, с которыми он встречался, хотят, чтоб регион полностью вернулся в Украину.

Американский дипломат отмечает, что такие заявления людей, которых якобы пришел защищать Путин, полностью противоречат кремлевской риторике.

"Интересно, что они все общались на русском. Это, очевидно, этнические русские. Все проживают здесь и все говорят, что самое важное – это мир и что территорию необходимо вернуть Украине. Они об этом очень четко заявляли. Когда мы слышим от российской власти, что русскоязычное население настроено против Украины, чувствует угрозу, это этнический конфликт, – все это, очевидно, не так", – сказал Волкер.

Как рассказывал во время визита в Украину Волкер, русскоязычное население Донбасса спасет вывод войск РФ. Он считает, что русскоговорящему населению востока Украина угрожают только российские военные.

Как рассказывал ранее чешский политик, дипломат, министр иностранных дел Чехии в 2007-2009 и 2010-2013 годах Карел Шварценберг, Путин в Украине сделал ту же ошибку, что и Гитлер в Австрии. По его словам, единственное, чего добился своими действиями Кремль в Украине, это то, что русскоязычные украинцы сейчас гораздо больше чувствуют себя украинцами.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.