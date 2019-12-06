Досрочные выборы: эксперты рассказали, может ли власть обновить Раду

Если перевыборы случатся – «слугам народа» уже «не светит» такой успех, как на последних выборах

/ Фото: president.gov.ua

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Эксперты считают, что досрочные выборы не выгодны действующей власти. В том числе самому президенту, поскольку он только-только начал реально реализовывать свои планы, а в президентской политической силу "Слуга народа", несмотря на скандалы, депутаты начали срабатываться и привыкать к Верховной Раде.

"Сейчас он имеет в парламенте монокоалицию. Теперь вопрос: на досрочных выборах в парламенте "Слуга народа" наберет больше или меньше? Меньше. Во-первых, меньше по партийным спискам. Во-вторых, гораздо более сложной будет ситуация в мажоритарных округах. Потому что раньше люди голосовали так: идет кандидат от "Слуги народа" – мы поддержим. А сейчас уже будут смотреть на кандидатов более внимательно", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань.

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В свою очередь политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко отмечает и другие политические причины, по которым президенту невыгоден роспуск парламента.

"Несмотря на то, что в парламенте один за другим возникают скандалы, параллельно в монокоалиции налаживаются контакты, депутаты срабатываются, находятся какие-то компромиссы. Плюс, у самого Зеленского только-только начало получаться что-то из задуманного. Я имею ввиду разведение войск, возвращение кораблей, "нормандский формат". Пошел какой-то процесс. Все только-только начинает складываться, пошли процессы, которые могут стать позитивными, и на этом всем устроить досрочные выборы, дестабилизировать политическую обстановку и все отодвинуть неизвестно насколько?", – пояснил он нам.

Больше на эту тему читайте в материале "Скандалы в Раде: готов ли Зеленский распустить ВР".

Отметим, что в Украине новая власть проработала три месяца, однако в том же парламенте и в некоторых министерствах уже было немало скандалов. Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский предупредил министров. Глава государства дал понять, что не будет церемониться с чиновниками, если те не справятся со своей работой. Смотрите подробней о большой политике и других вопросах в его интервью "Откровенно с президентом":

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