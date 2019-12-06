Скандалы в Раде: готов ли Зеленский распустить ВР

У главы государства есть причины разогнать депутатов. Но есть также причины не делать этого

Фото: "Слуга народа" / Facebook

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Президент Украины Владимир Зеленский недавно снова заговорил о досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Выступая перед детьми-участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", глава государства намекнул о своем недовольстве уже нынешним составом парламента. "Подтягивайте таких, как вы в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих (народных депутатов, – ред. )", – то ли в шутку, то ли всерьез сказал Владимир Зеленский.

Разумеется, слова президента можно воспринимать всего лишь как очередную удачную шутку. Если бы не целый ряд событий, дающих Зеленскому основания на полном серьезе быть не довольным нынешним составом парламентом. Так возможны ли досрочные выборы в Верховную Раду, и если да, то когда?

Соцопрос сигнализирует

Для начала отметим, что уровень доверия народа к украинскому парламенту стремительно падает. Согласно обнародованным на днях результатам соцопроса КМИС, если в октябре одобряли работу законодательного органа 53% граждан, то уже к концу ноября эта цифра сократилась до 36%. Соответственно вырос уровень неодобрения действий парламента – с 30% до 52%.

Цифры, пожалуй, не должны удивить. Во-первых, если проследить динамику рейтинга народного доверяя к органам власти, то можно заметить, что уровень одобрения падал в течение нескольких месяцев после выборов практически всегда. Во-вторых, как раз на октябрь-ноябрь пришлись громкие скандалы в парламенте. В-третьих, Верховная Рада начала рассматривать законопроекты, возможно, необходимые для страны, но непопулярные в народе.

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Отметим, что на Третьей Конференции политтехнологов и политических консультантов Украины, состоявшейся в начале ноябоя в Киеве был проведен опрос среди участников мероприятия, в том числе относительно перспективы досрочных парламентских выборов. По результатам, 22,8% опрошенных специалистов политического пиара сказали, что досрочные выборы точно будут, 52,8% – "скорее будут".

Есть причины распускать

Что касается главы государства, то у него могут быть свои причины недовольства Верховной Радой. Они же – причины, по которым глава государства может решиться на роспуск парламента. По мнению экспертов "Сегодня" их на данный момент пока что две: несоответствие ряда депутатов профессиональным и морально-этическим критериям, которые Зеленский выдвигал к своей команде. И нарушение партийной дисциплины.

"В Верховную Раду по спискам и по мажоритарным округам от "Слуги народа" прошли, в том числе, случайные люди. Которые не могли и не должны были выиграть выборы, но они их случайно выиграли. Ну как случайно? Оказалось, что народ готов поддержать кого угодно, если это человек идет от партии Зеленского. И теперь эти люди – либо плохо подготовленные, либо недостаточно моральные – проблема для партии, фракции и президента. Они плохо управляемы, они непонятно что делают. Наконец, и это главное, они стали отбиваться от рук. Почувствовали себя "народными депутатами, великими и могучими" и вообще чувствовать себя самыми главными. И их всех надо бы как-то "построить" проредить и повысить качество фракции", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко.

Второй причиной, по его словам, являются наметившиеся центробежные позиции во фракции, что можно было заметить по ряду голосований.

"Второй момент – это когда партийная дисциплина нарушается уже не отдельными депутатами, а группами депутатов во фракции. Мы видели по отдельным голосованиям такие прецеденты. И потеря управляемости никак не может нравиться президенту", – рассказал Андрей Еременко.

Оснований для роспуска нет

Тем не менее, причин, по которым роспуска Верховной Рады не будет, гораздо больше. Среди них эксперты называют, как юридические, так и политические.

"Не нужно забывать, что Конституция Украины предусматривает исчерпывающий перечень оснований, по которым президент может распустить парламент. Это несформированная на протяжении месяца коалиция. Не назначенное в течение двух месяцев правительство. И если заседания парламента не могут начаться на протяжении тридцати дней. Ни одного из этих оснований у президента на данный момент нет", – говорит политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань.

Кроме того, напомним, Основной закон гласит, что полномочия Верховной Рады, избранной на внеочередных выборах, не могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избрания. Впрочем, эта норма как раз может потребовать разъяснения Конституционного суда. Поскольку непонятно, как быть, если, допустим, в течение этого года парламент не соберется на заседание. Либо же будет недееспособным из-за отсутствия коалиции.

Подводные камни досрочных выборов

Среди политических причин эксперты чаще всего называют тот факт, что досрочные выборы не выгодны действующей власти. В том числе самому президенту.

"Сейчас он имеет в парламенте монокоалицию. Теперь вопрос: на досрочных выборах в парламенте "Слуга народа" наберет больше, или меньше? Меньше. Во-первых, меньше по партийным спискам. Во-вторых, гораздо более сложной будет ситуация в мажоритарных округах. Потому что раньше люди голосовали так: идет кандидат от "Слуги народа" – мы поддержим. А сейчас уже будут смотреть на кандидатов более внимательно", – говорит Алексей Гарань.

Эксперты отмечают и другие политические причины, по которым президенту невыгоден роспуск парламента.

"Несмотря на то, что в парламенте один за другим возникают скандалы, параллельно в монокоалиции налаживаются контакты, депутаты срабатываются, находятся какие-то компромиссы. Плюс, у самого Зеленского только-только начало получаться что-то из задуманного. Я имею ввиду разведение войск, возвращение кораблей, нормандский формат. Пошел какой-то процесс. Все только-только начинает складываться, пошли процессы, которые могут стать позитивными, и на этом всем устроить досрочные выборы, дестабилизировать политическую обстановку и все отодвинуть неизвестно насколько?", – говорит Андрей Еременко.

Также по его словам, непонятно как эти депутаты себя поведут, если президент действительно захочет распустить парламент.

"Мы все помним, как президент Виктор Ющенко только с третьей попытки смог распустить Верховную Раду. И то после того, как Верховная Рада милостиво согласилась разойтись Никто не мешает этому парламенту сказать то же самое. Потому что кто-то послушается Зеленского, а кто-то и нет. Я имею в виду депутатов из фракции "Слуга народа", – отмечает эксперт.

Наконец, по его словам, весомой причиной "против" досрочных выборов является финансовая.

"Политические силы еще не оправились после последних выборов. Средний бюджет мажоритарного округа – это миллион долларов. В стране двести округов. Если предположить, что в каждом округе разные политсилы в общем выставят хотя бы три серьезных кандидата – с прицелом на победу, это значит, что партиям и их спонсорам нужно найти по три миллиона на округ. Это шестьсот миллионов в масштабах страны. Полюс еще столько же – на проходные политпартии. В общем, выборы обойдутся спонсорам в 1,2 миллиарда. Сейчас никто не готов к досрочным выборам, денег нет", – говорит Андрей Еременко.

"Скорее нет, чем да"

В итоге политологи, в отличие от "заинтересованных" политтехнологов, гораздо более осторожны в своих оценках относительно вероятности досрочных выборов.

"Роспуск парламента – рассматриваемый, но крайний вариант. Тем не менее, на мой взгляд он маловероятен, потому что опасен. На досрочных выборах власть может много потерять", говорит Андрей Еременко.

Подобное мнение высказывает и Алексей Гарань.

"Мне сложно представить, что депутаты будут так подставляться, что дадут Зеленскому законные основания для роспуска Верховной Рады. Думаю, заявления президента о досрочных выборах – это всего лишь угрозы. "Пугалка" для депутатов, чтобы держать их в узде. То есть досрочные выборы, на мой взгляд, малореальны. И прежде всему потому, что на них "Слуга народа" наберет меньше голосов", – отмечает эксперт.

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