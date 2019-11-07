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"Кто не сможет – будем прощаться": Зеленский предупредил министров

7 ноября, 20:11

Члены правительства должны до конца года показать реальные результаты, иначе им придется уйти

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский дал понять, что к концу года в правительстве могут быть увольнения, если министры не справятся со своей работой. Об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом".

По его словам, несмотря на сложности, члены правительства должны воплощать в жизнь принятые законы и реформы.

"Такого молодого правительства никогда не было. Тоже тут есть плюсы и минусы: нет коррумпированного опыта – это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка, да, это большой риск, но это большой плюс. Если они (члены правительства – ред.) не справятся – ждем до конца этого года, кто не сможет, с тем будем прощаться", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров почти два месяца работает в турборежиме. Недавно было 50 дней с начала работы нового правительства. Чиновники отчитались об успехах, эксперты дали им оценку. Читайте подробней, что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяца.

Ранее правительство обнародовало программу действий, которая определяет цели и приоритеты деятельности в течение следующих пяти лет. Среди основных направлений работы правительства – развитие человеческого капитала и экономики, евроинтеграция, безопасность и высокий уровень комфорта жизни граждан. Какие задачи поставлены для каждого министра.

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Владимир Зеленский министры Кабинет министров

Источник: Сегодня

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