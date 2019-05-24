Досрочные выборы в Раду: против кого сыграют сроки

Политолог считает, что объявление досрочных выборов выгодно, в первую очередь, президентской партии

Фото: AFP

На объявленных на 21 июля парламентских выборах будут в "плюсе" те партии, которые успели о себе заявить ранее и уже сейчас имеют хороший рейтинг.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

По его словам, у новых политических сил просто не будет времени донести и информацию о себе избирателям.

"Досрочные выборы создадут негативную ситуацию для новых политических сил. Потому что у них нет времени для раскрутки. Преимущество имеют те партии, которые на слуху. Те, которые в первом туре президентских выборов набрали определенный процент голосов, могут на то и рассчитывать. Хотя могут быть и вариации. Кроме того, есть шансы и у тех проектов, которые поддержат олигархи и помогут им с рекламой и раскруткой. Они пройдут по мажоритарке", – говорит Гарань.

Именно по этой причине, считает политолог, президент Украины Владимир Зеленский инициировал досрочные выборы парламента. При этом его не останавливает, что Рада не успела изменить избирательную систему, хотя он ранее настаивал на этом.

"Совершенно очевидно, почему Зеленский на это идет. Потому что он пользуется популярностью. И за счет этого рассчитывает получить большое количество голосов для своей партии, а для его оппонентов тут будет проблема. Сейчас команда Зеленского говорит, что не может принять систему с открытыми списками, потому что долго принимать этот закон. Поэтому они вынуждены проводить выборы по закрытым спискам. Тогда возникает вопрос – зачем было объявлять досрочные выборы? Рада могла бы продолжить работать, а президент осуществлял политическое давление, чтобы Рада приняла это закон. А потом бы уже спокойно провели выборы по новой системе", – резюмировал эксперт.

Напомним, в пятницу, 24 мая, в Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду.

А ранее ранее в Администрации президента Украины прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, где была определена дата досрочных парламентских выборов, а именно 21 июля 2019 года.

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