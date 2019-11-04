"Драка" Богдана и Баканова: у Зеленского сделали заявление

Сам Богдан с юмором прокомментировал слухи и показал смешное изображение

Андрей Богдан. Фото: Facebook

Между руководителем Офиса президента Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым не было драки на Банковой. Соответствующие слухи опроверг заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, 2 ноября в сети появилось сообщение о якобы драке между Богданом и Бакановым на Банковой в среду, 30 октября. Более того, сообщалось, что Богдан лишился зуба. Отмечалось, что ссора произошла из-за назначения начальника Главного следственного управления СБУ (якобы не сошлись в кандидатурах).

Однако у президента опровергли эту информацию и назвали фейком.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она и не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди", – написал Тимошенко.

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В свою очередь сам Андрей Богдан с юмором воспринял его "драку" с Бакановым и даже разместил смешное изображение.

"Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить", – написал глава ОПУ во время празднования Хэллоуина.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Андрей Богдан объяснял, почему у Данилюка не сложилось с командой Зеленского и ему пришлось покинуть пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Также руководитель ОПУ посоветовал Зеленскому не читать Facebook и рассказал, от чего устал президент Украины.

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