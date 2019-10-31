"Он устал от негатива": Богдан посоветовал Зеленскому не читать Facebook

/ Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан говорил уже, что для его отставки лишь его желания мало – нужна инициатива глава государства. А теперь он рассказал, как себя чувствует Владимир Зеленский лидером страны.

Об этом руководитель ОПУ рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, глава государства ежедневно сталкивается с негативом и воспринимает его болезненно.

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"Он устал ... Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается из средств массовой информации – он это очень болезненно воспринимает. Я более привыкший (к критике – ред.), я иногда ему говорю: "Перестань читать Facebook, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно. Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, которые Порошенко и не снились. Он очень популярный уже в мире человек", – сказал Богдан и напомнил об американской истории с импичментом Трампа, сама избирательная кампания Зеленского, и 14-часовой марафон, который показывали во всем мире.

Глава ОПУ добавил, поскольку есть такая заинтересованность, необходимо это использовать на благо государства – привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что в Украине происходит, поправлять имидж государства.

Как сообщали новости "Сегодня", Андрей Богдан объяснял, почему у Данилюка не сложилось с командой Зеленского, и ему пришлось покинуть пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

А тем временем Украина принимает Североатлантический совет НАТО. На сегодняшнем заседании Комиссии Украина – НАТО выступал Владимир Зеленский, подробней смотрите на видео:

Видео: president.gov.ua

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