Драки в эфире и подозрение в организации банды: что известно о Сергее Мельничуке

2 марта стало известно о задержании в Греции экс-нардепа и бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука. Факт задержания подтвердил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. По его словам, Мельничуку предоставлен адвокат, а его беременную жену и девятимесячного ребенка разместили недалеко от полицейского участка в гостинице.

По поводу своего задержания в Греции сам Мельничук заявил, что он был задержал Интерполом по запросу России. Соответствующее видеообращение он разместил на своей странице в Facebook.

"Меня задержали на болгарско-грецкой границе. Карточку Интерпола выставила Россия… Я в отделении нахожусь с беременной женой, которая на седьмом месяце, и с девятимесячным сыном. В посольстве молчат, никто ничего никому не говорит. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли вопрос перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал бы мои права", – сказал Мельничук.

Все, что известно о нардепе Сергее Мельничуке, читайте в специльном материале сайта "Сегодня".

Подполковник, бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук родился 26 января 1972 года в Виннице. Учился в Высшем военном училище, где получил специальность радиоинженера. Служил инженером службы ракетного вооружения, был уволен из Вооруженных сил в апреле 2004 года по состоянию здоровья в звании майора.

Был сотником Самообороны Майдана. С апреля 2014-го проходил военную службу по призыву по мобилизации, весной возглавил 24-й батальон территориальной обороны "Айдар" Луганской области Министерства обороны Украины.

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В октябре 2014 года на досрочных выборах в Верховную Раду был избран народным депутатом по списку Радикальной партии Олега Ляшко под №3. Позже был исключен из фракции, после чего вступил в группу "Воля народа". Как объяснили в Радикальной партии, "Мельничук был исключен за действия, дискредитирующие депутата".

В 2015 году Мельничуку предъявили обвинение в создании преступной группировки. Генеральной прокуратурой был составлен обвинительный акт в связи с совершением преступлений, связанных с организацией банды и участии в ней с целью нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, разбойными нападениями, незаконным завладением автотранспортом, незаконным лишением свободы, нападениями на сотрудников правоохранительных органов, дезертирством и самовольным оставлением воинской части военнослужащими и т.д.

Верховная Рада 3 июня 2015 года поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Мельничука. Вместе с тем парламент не поддержал представление генпрокурора на задержание Мельничука, а также его арест. 9 июня того же года ему было сообщено о подозрении.

В марте 2017 года заявил о выходе из парламентской коалиции. В апреле 2018-го во время съемок телешоу внефракционный нардеп Сергей Мельничук, за которым в СМИ уже успел закрепиться эпитет "скандальный", устроил драку с бывшим коллегой по фракции Дмитрием Линько, которому Мельничук сломал нос.

Отметим, что осенью прошлого года был задержан в Польше по требованию России еще один ветеран АТО Игорь Мазур. Читайте подробности задержания Мазура и его возвращения в Украину.

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