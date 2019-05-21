Дуда пригласил Зеленского в Польшу
Польша и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины
Польша и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины.
Об этом сказал глава МИД Польши Яцек Чапутович во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и передал ему приглашение от главы польского государства Анджея Дуды, который ранее сделал неприятное для России заявление, посетить страну, передает Укринформ.
"Министр Чапутович заверил президента Зеленского в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и передал поздравления от президента Анджея Дуды и приглашение посетить Польшу", – говорится в сообщении МИД РП.
Как отмечается, в ходе встречи речь шла о перспективах развития двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также исторического диалога.
Напомним, 20 мая шестой президент Владимир Зеленский присягнул на верность народу Украины. Инаугурация, как и было запланировано, прошла в Верховной Раде.
Под конец своего обращения к народу после получения всех президентских клейнод Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента VIII созыва, поставив ряд условий. До досрочных выборов, которые по Конституции должны состояться в течение двух месяцев после роспуска парламента (то есть, в конце июля), Зеленский требует от Рады принять многострадальный Избирательный кодекс, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и отменить депутатскую неприкосновенность.
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