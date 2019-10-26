Двойное гражданство для украинцев из диаспоры: Кулеба раскрыл детали

Дмитрий Кулеба / Фото: Кабинет министров Украины

Предоставление украинцам права двойного гражданства позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, стремящихся помочь родине своих предков. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба (подчеркивая, что высказывает личное мнение, а не всего правительства), аргументируя необходимость предоставления украинцам права двойного гражданства следующими причинами, передает ZN.UA.

"И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", – полагает вице-премьер.

Во-вторых, либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но все же желающих сохранить связь со своей родиной.

"Мы не должны отторгать этих людей. Мы и так многих потеряли", – отмечает вице-премьер.

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Кроме того, по мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые многие получали только ради того, чтобы спокойно перемещаться в Евросоюзе.

По большому счету, это должно снять одну из острых проблем в отношениях Украины с соседними странами.

В то же время, чиновник категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго: "Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору".

Напомним, ранее в этом году на тот момент еще министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал идею легализации двойного гражданства и заявил, что в стране пора начать дискуссии на это тему.

А этим летом президент Владимир Зеленский фактически узаконил двойное гражданство в Украине, но не для всех, а только для этнических украинцев, живущих за рубежом, поручив упростить процедуру получения ими украинского паспорта. Также данная инициатива коснется людей, права и свободы которых нарушают в их странах.

В настоящее время Конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны.

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