Двойное гражданство в Украине: Климкин и Пристайко заключили соглашение
Для украинцев за рубежом продолжат продвигать тему двойного гражданства
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, который на прошлой неделе анонсировал свою отставку, и постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко договорились совместными усилиями продвигать тему двойного гражданства для украинцев за рубежом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МИД.
"Вчера вместе с Вадимом Пристайко поговорили с делегацией Всемирного конгресса украинцев. Договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые хотят и готовы помогать реформировать Украину", – пишет Климкин.
Он анонсировал создание при Конгрессе специальной юридической группы с целью реализации легализации в стране двойного гражданства, назвав это "важной для украинцев и Украины инициативой".
Напомним, что в Администрации нового президента всерьез рассматривают возможность назначения на должность главы внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.
Мы также сообщали о других кадровых назначениях у Владимира Зеленского: в администрации президента, в ВСУ и его советников. Подробнее смотрите в видеосюжете:
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