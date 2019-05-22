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Двойное гражданство в Украине: Климкин и Пристайко заключили соглашение

22 мая, 17:58

Для украинцев за рубежом продолжат продвигать тему двойного гражданства

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, который на прошлой неделе анонсировал свою отставку, и постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко договорились совместными усилиями продвигать тему двойного гражданства для украинцев за рубежом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МИД.

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"Вчера вместе с Вадимом Пристайко поговорили с делегацией Всемирного конгресса украинцев. Договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые хотят и готовы помогать реформировать Украину", – пишет Климкин.

Он анонсировал создание при Конгрессе специальной юридической группы с целью реализации легализации в стране двойного гражданства, назвав это "важной для украинцев и Украины инициативой".

Напомним, что в Администрации нового президента всерьез рассматривают возможность назначения на должность главы внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.

Мы также сообщали о других кадровых назначениях у Владимира Зеленского: в администрации президента, в ВСУ и его советников. Подробнее смотрите в видеосюжете:


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Тег украинцы, Зеленский, двойное гражданство, Пристайко, Всемирный конгресс украинцев

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