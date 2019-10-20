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Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение

20 октября, 17:45

Украине необходимо двойное гражданство, но не со страной-агрессором, считает вице-премьер

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз поддержал легализацию двойного гражданства в Украине.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свободе".

Напомнив о том, что Украина "потеряла очень много людей", вице-премьер добавил, что на сегодняшний день в стране реализуется модель, в ходе которой членам украинской диаспоры говорят "до свидания, вы нам не нужны, уехали и живите там, как хотите".

"Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя", – признается Кулеба.

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При этом он не рассматривает возможность признания двойного гражданства Украины и России.

"Комментируя вопрос двойного гражданства, я всегда подчеркивал: двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору", – отметил Дмитрий Кулеба.

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Михаил Бно-Айриян. Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian

Он считает, что Украина имеет полное право на подобное исключение.

Напомним, что украинское законодательство не признает двойное гражданство в стране.

Ранее в этом году на тот момент еще министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал идею легализации двойного гражданства и заявил, что в стране пора начать дискуссии на это тему.

А этим летом президент Владимир Зеленский фактически узаконил двойное гражданство в Украине, но не для всех, а только для этнических украинцев, живущих за рубежом, поручив упростить процедуру получения ими украинского паспорта. Также данная инициатива коснется людей, права и свободы которых нарушают в их странах.

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демография двойное гражданство Дмитрий Кулеба

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