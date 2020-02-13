Джемилев озвучил позицию жителей аннексированного Крыма о поставках воды на полуостров

Мустафа Джемилев / Фото: Сегодня

В оккупированном Крыму его многие жители негативно отреагировали на слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможности компромисса, в результате которого будет возобновлена подача днепровской воды на полуостров.

Как сообщает "Крым.Реалии", об этом сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев во время выездного заседания комитета парламента по правам человека, деоккупации и реинтеграции, которое прошло на админгранице с Крымом.

"В Крыму очень многие это расценили, если не как прямую измену, то как существенный шаг отступления от наших позиций по деоккупации Крыма. Четко сказали, что нельзя торговать суверенитетом страны ради пополнения бюджета и очень наивно рассчитывать на то, что ты задобришь Путина тем, что ты пойдешь на уступки в процессе оккупации", – сказал Джемилев.

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По его словам, в итоговых рекомендациях комитета будет четко сказано, что никакой речи о подаче воды и уступках оккупанту не может быть до тех пор, "пока до последнего квадратного метра оккупированная территория Украины не будет освобождена".

"У меня телефон покраснел (от вопросов что происходит, – Ред.)", – добавил Джемилев.

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Как сообщали новости "Сегодня", в эфире одного из украинских телеканалов главу фракции "Слуга народа" попросили высказать личную позицию по поводу ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки относительно Донбасса в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым. На это Давид Арахамия сказал, что пустил бы воду в Крым при условии одного компромисса.

В свою очередь у Путина ответили на слова Арахамии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Россия не собирается торговаться по поводу Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, как стало жить в Крыму после оккупации:

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