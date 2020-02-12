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Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии

12 февраля, 14:00

В Кремле не рассматривают такой обмен с Украиной

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Россия не собирается возвращать Украине Донбасс в обмен на возобновление Украиной водоснабжения оккупированного Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии относительно возможной подачи вод на полуостров на определенных условиях.

"Что касается Крыма – это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены. Крым не может быть объектом каких-либо разменов", – сказал он.

Также он отметил, что главари т.н. "Л/ДНР" вряд ли одобрят возвращение Украине контроля над границей с Россией в обмен на воду в Крым.

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"Тему контроля над границей нужно сначала проголосовать с представителями Донбасса, представителями двух "самопровозглашенных республик". Без осуществления этих контактов очень трудно что-то сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов", – подчеркнул спикер Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", в эфире одного из украинских телеканалов главного "слугу народа" попросили высказать личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым. На это Арахамия сказал, что пустил бы воду в Крым при условии одного компромисса.

На такое заявление лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров жестко ответил Арахамии. Он отметил, что российская сторона на ближайших встречах может поднять вопрос о поставках воды в аннексированный Крым, и сейчас в Украине создается для этого соответствующий психологический фон.

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Россия вода Крым Донбасс Дмитрий Песков Давид Арахамия

Источник: УНИАН

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