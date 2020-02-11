Арахамия согласен пустить воду в аннексированный Крым: озвучен компромисс

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился с возможностью пустить воду в аннексированный Крым, если бы были уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, – пишет "Украинская правда".

Его попросили высказать личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым.

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины... Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел".

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Ранее постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что информация о возможном восстановлении водоснабжения в аннексированный Крым не соответствует действительности. Мол, только после деоккупации.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе было замечено, что Северо-Крымский канал под Керчью обмелел. По словам крымчан, воды на полуострове не осталось и ее просто гоняют туда-обратно.

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Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Добавим, что в Крыму с нехваткой воды будут бороться молебнами. На оккупированном полуострове помолятся о "ниспослании влаги".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что он может быть расследован по нормам Римского статута.

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