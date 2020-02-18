"Его могут просто "отжать": Сенцов предрек незавидный финал Путину

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Президент России Владимир Путин никогда не уйдет из власти живым. Скорее всего, его ждет смерть, дворцовый переворот или его свергнет российский народ, который может в любой момент "проснуться".

Такое мнение высказал в интервью "Украинской правде" бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов.

По его мнению, ситуация в самой России и по отношению к Украине изменится после смерти российского лидера или его насильственного свержения.

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"Без сомнения. Он либо может умереть, либо возможна ситуация с дворцовым переворотом. 2024 год впереди, его могут просто "отжать", потому что он стареет, дряхлеет. Таких стариков могут просто в какой-то момент отстранить. Либо россияне рано или поздно проснутся и все поймут. То есть, три варианта, и все сейчас представляются невозможными. Но 18 августа 1991 года ни один человек на земле не сказал бы, что через три дня не будет Советского Союза. Три дня – и его нет. 27 февраля 1917 года не мог предположить никто, что через три дня отречется царь, и династия Романовых прекратит свое существование", – сказал Сенцов.

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Он добавил, что такое происходят всегда неожиданно, но они всегда возможны и предсказуемы. А вот предшественников Путина, в случае его смены, ждет не самая приятная ситуация.

"Поэтому при крахе этой власти любой человек, пришедший после Путина, столкнется с дестабилизацией внутри страны. Они столкнутся с проблемами внутренней дестабилизации, которая приведет не только к экономическим последствиям, но к социальным и, возможно, гражданским конфликтам. И любой человек, пришедший на смену Путину, будет вынужден искать поддержки за рубежом, чтоб опереться на их политическое влияние и поддержку, потому что внутри страны у него не будет такого. И в этой ситуации мы можем при помощи западных партнеров занять жесткую позицию по непризнанию новой власти без возврата наших территорий", – подытожил экс-узник Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", украинский режиссер уже высказывался относительно освобождения оккупированного полуострова и не верит, что при путинской России это возможно. По его словам, Путин скорее Кремль отдаст, чем Крым.

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