Экономический рост должен быть ощутимым для каждого украинца – Порошенко

Президент подчеркнул, что борьба с бедностью – это программа, которая состоит из двух частей

Экономический рост должен быть ощутимым для каждого украинца – Порошенко 2019-03-17T23:04:00+02:00 Политика Президент подчеркнул, что борьба с бедностью - это программа, которая состоит из двух частей

Экономический рост обязательно должен быть ощутим для каждого украинца.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "Украина".

В частности, президент назвал успешные шаги в реализации реформ и возрождении экономики страны.

"Украина не просто возродила, Украина создала новую армию. Именно армия, а не подписанные бумажки, является гарантом суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства", – подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что была обеспечена государственная платформа в позициях защиты украинского языка.

"Никто никого не заставлял (говорить на украинском – ред.). Мы абсолютно защищаем права других национальных меньшинств говорить на своем языке. Но это стало модно, стало драйвово", – отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви.

Он отметил, что в вопросе продвижения нашей страны в Евросоюз было заключено Соглашение об ассоциации Украина – ЕС, соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, открыты европейские рынки для украинских товаров. Украинцы получили право свободно передвигаться по странам ЕС благодаря введению безвизового режима.

Кроме того, создана новая украинская школа, продолжается создание сельской медицины, телемедицины, подчеркнул Порошенко.

Президент также напомнил, что за последние пять лет сформирована принципиально новая система госзакупок, Украина вышла на энергетическую независимость от страны-агрессора.

"Очень долго можно перечислять реальные сдвиги, которые не происходили в нашей стране 23 года. И мне приятно, что все международные эксперты, МВФ, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, страны Большой семерки настойчиво утверждают, что за последние пять лет Украина сделала больше реформ, чем за предыдущие 23 года", – подчеркнул глава государства.

В то же время президент отметил, что среди того, что не удалось сделать за эти пять лет – не удалось восстановить территориальную целостность Украины: "Не удалось освободить Крым. Не удалось освободить Донбасс. Хотя мы освободили две трети оккупированного Донбасса".

По словам Порошенко, только прямая вооруженная агрессия регулярных войск Российской Федерации остановила продвижение наших войск на восток для освобождения Донбасса до государственной границы.

Также президент отметил, что в вопросе преодоления бедности государство только сейчас получило возможность и ресурсы для повышения пенсий и других социальных выплат.

"Только сейчас, после проведения мощного комплекса реформ. Когда возобновился экономический рост, когда создан фундамент государственности, мы проводим решительное наступление на бедность", – сказал он.

Порошенко отметил, что оппозиция называет повышение пенсий и соцвыплат подкупом избирателей и даже зарегистрировала проект решения Верховной Рады, требуя немедленно прекратить такие выплаты. "Не дождутся", – заявил он.

Президент подчеркнул, что борьба с бедностью – это программа, которая состоит из двух частей. По его словам, есть немедленные шаги, которые можно сделать уже сейчас, основываясь на том, что украинская экономика растет двенадцать кварталов подряд.

"Создан мощный фундамент, накоплены определенные средства в Пенсионном фонде. И поэтому первые кому мы должны помочь – это пенсионеры. Потому что они пострадали больше всего", – сказал Президент, отметив, что минимальная заработная плата и средняя зарплата увеличились, а повышение пенсий происходило меньше.

Порошенко отметил, что нужно сделать три мощных шага для борьбы с бедностью. Во-первых, это индексация пенсий. Еще в 2017 году было принято решение, что с 1 марта 2019 года пенсии будут проиндексированы, и уже 5 миллионов пенсионеров их получили.

Глава государства добавил, что к этому добавляется и компенсация – выплата в размере 2410 грн – тем пенсионерам, которые получают самую низкую пенсию.

"Эти средства мы получили в Пенсионный фонд за счет закрытия "черных дыр" за растаможиванные "евробляхи". И эти средства, до последней копейки, должны идти пенсионерам, получающим минимальную пенсию", – уточнил Порошенко и добавил, что таких пенсионеров в Украине около 4 миллионов.

"Каждый год мы будем повышать, индексировать пенсии. И рост экономики должен быть отражен на кармане пенсионера, учителя, врача, студента для того, чтобы обеспечить эффективные шаги в борьбе с бедностью", – сказал президент.

Он особо отметил решение о повышении выплат на каждого третьего и последующего ребенка в многодетных семьях.

Ранее мы писали, что в Украине появится новый вид социальной помощи. На третьего и каждого последующего ребенка до шести лет государство ежемесячно будет выделять 1700 гривен.

Напомним, с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. С февраля 2019-го список необходимых вещей был расширен.

Кроме того, право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком. Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 гривен. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 гривен, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 гривен в месяц. По данным Минсоцполитики, помощь при рождении ребенка получают более 15 тысяч мужчин.

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