Экс-депутат Черновол пролезла в ГБР через забор с колючей проволокой: видео

Народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет

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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований, замглавы которого объяснил связь с Януковичем, начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, который пресекал хулиганские действия указанного лица (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба ГБР.

Как говорится в сообщении, по предварительной информации, примерно в 11:00 28 января 2020 года лицо проникло на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: г. Киев, ул. С. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя Директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.

В связи с этим, лицо было выведено из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, она оказала сопротивление правоохранителям.

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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Отметим, что имя находчивого нардепа не называют.

Между тем, ранее народный депутат VIII созыва Верховной Рады Татьяна Черновол поконфликтовала с охранниками во время брифинга замглавы Госбюро расследований Александра Бабикова после того, как ее вывели из зала. По ее словам, она пришла в ГБР как жертва Майдана. Уже на самом брифинге за ней лично присматривал охранник, после чего ее попросили удалиться, а дальше были слышны только ее крики. Сама Черновол потом рассказывала, что пострадала ее нога.

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