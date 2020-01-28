Замглавы ГБР Бабиков объяснил связь с Януковичем

В.и.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова назначила себе заместителей, среди которых оказался Александр Бабиков, которого связывают с Януковичем. Сам он заявил на брифинге, что не был адвокатом беглого экс-президента.
"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана... Я никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал. Вам показывают документы о якобы представительстве его интересов. Каким образом их необходимо оценивать... Поскольку адвокаты довольно часто участвуют в судебных заседаниях, а уголовное процессуальное законодательство требует подачи большого количества процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в настоящее время в адвокатском объединении. В таких случаях готовится технический документ, готовится документ на представительство интересов и передается на подпись адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении", – пояснил он.
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Говоря о своем назначении он отметил, что получил предложение работы в ГБР от Ирины Венедиктовой сразу после того, как она возглавила ведомство.
"Мною были подготовлены документы, поданы для трудоустройства, однако я официально не смог трудоустроиться, поскольку в течение январских праздников в Единый реестр адвокатов Украины не были внесены сведения о прекращении моей адвокатской деятельности. Я продолжал согласно этому реестру числиться как адвокат, поэтому я на общественных началах в некоторых вопросах, не вникая в дела, не исследуя их содержания и вникая в досудебное расследование, помогал рассмотреть определенные организационные вопросы, касающиеся досудебного расследования", – сообщил Бабиков.
Он добавил, что для занятия должности заместителя и первого заместителя был разработан временный конкурс, в котором он и победил.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно одним из заместителей главы ГБР стал Александр Бабиков. В "Слуге народа" отреагировали на это решение. Глава фракции Давид Арахамия выступил против назначения Бабикова.
Позже сама Ирина Венедиктова выступила с заявлением относительно назначения Бабикова. Она считает это назначение законным и указала на попытку дискредитации Бюро.
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