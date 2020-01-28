Замглавы ГБР Бабиков объяснил связь с Януковичем

Нового заместителя Венедиктовой называют адвокатом Януковича, хотя он не представлял его интересы

Александр Бабиков. Скриншот

В.и.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова назначила себе заместителей, среди которых оказался Александр Бабиков, которого связывают с Януковичем. Сам он заявил на брифинге, что не был адвокатом беглого экс-президента.

"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана... Я никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал. Вам показывают документы о якобы представительстве его интересов. Каким образом их необходимо оценивать... Поскольку адвокаты довольно часто участвуют в судебных заседаниях, а уголовное процессуальное законодательство требует подачи большого количества процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в настоящее время в адвокатском объединении. В таких случаях готовится технический документ, готовится документ на представительство интересов и передается на подпись адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении", – пояснил он.

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Говоря о своем назначении он отметил, что получил предложение работы в ГБР от Ирины Венедиктовой сразу после того, как она возглавила ведомство.

"Мною были подготовлены документы, поданы для трудоустройства, однако я официально не смог трудоустроиться, поскольку в течение январских праздников в Единый реестр адвокатов Украины не были внесены сведения о прекращении моей адвокатской деятельности. Я продолжал согласно этому реестру числиться как адвокат, поэтому я на общественных началах в некоторых вопросах, не вникая в дела, не исследуя их содержания и вникая в досудебное расследование, помогал рассмотреть определенные организационные вопросы, касающиеся досудебного расследования", – сообщил Бабиков.

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Он добавил, что для занятия должности заместителя и первого заместителя был разработан временный конкурс, в котором он и победил.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно одним из заместителей главы ГБР стал Александр Бабиков. В "Слуге народа" отреагировали на это решение. Глава фракции Давид Арахамия выступил против назначения Бабикова.

Позже сама Ирина Венедиктова выступила с заявлением относительно назначения Бабикова. Она считает это назначение законным и указала на попытку дискредитации Бюро.

Видео: ГБР

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