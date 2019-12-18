Экс-генпрокурор о новом законе: "Депутатская неприкосновенность полностью восстановлена"

/ Фото: Верховная Рада

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Сегодня был принят закон, который разрешает задерживать депутатов без согласия Верховной Рады. Однако глава Союза юристов Украины, экс-генпрокурор Святослав Пискун отмечает, что если в статье 27 закона "О статусе народного депутата" действительно говорится, что депутат не несет ответственности при выполнении депутатских полномочий, то это фактически полное возвращение депутатской неприкосновенности. Об этом он рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Депутат осуществляет свои полномочия круглосуточно. А если он во время осуществления полномочий украл автомобиль у кого-то – он подлежит ответственности, или нет? Исходя из того, что там прописано – нет. Депутатская неприкосновенность полностью восстановлена", – сказал он.

В редакции, подготовленной комитетом ко второму чтению пункт первый статьи 27 закона О статусе народного депутата выглядит так: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету". При этом статья 1 закона "О статусе народного депутата гласит, что "Народный депутат Украины… представитель украинского народа в Верховной Раде и уполномоченный им в течение срока депутатских полномочий осуществлять полномочия, предусмотренные Конституцией Украины и законами Украины".

"Вот если бы в тексте принятых изменений говорилось "не несет ответственности при выполнении депутатских полномочий в сессионном зале и комитетах". И точка… А так, допустим депутат придет в Нацбанк и что-то украдет из хранилища. Имеет он право зайти в Нацбанк? Как депутат имеет. Имеет зайти в хранилище? Имеет. А если там что-то пропало, кто его привлечет? Если он заходил, как депутат, осуществляющий свои полномочия? Он скажет: ищите, я тут не причем. Вы не имеете права меня ни задержать, ни арестовать, ни привлечь к ответственности", – объяснил Пискун.

В подобном ключе высказываются и во фракции "Голос". Нардеп Александра Устинова считает, что отныне депутатская неприкосновенность "забетонирована", передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты фактически забетонировали депутатскую неприкосновенность. Потому что там сказано, что депутат не несет юридическую ответственность, если он при исполнении своих депутатских полномочий. Там отдельно, конечно, говорится о том, что голосование или работа в зале, но эта правка читается так, что фактически, если депутат при выполнении своих депутатских полномочий, он не несет никакой юридической ответственности за свои действия. Но эта правка объединила весь зал. Почему? Потому что никто не хочет снимать депутатскую неприкосновенность. Именно поэтому все это поддерживали, жали зеленые кнопки и говорили, что да, мы хотим, чтобы мы не несли ответственности за то, что мы делаем в рамках своих депутатских полномочий", – прокомментировала она.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Таким образом, с 1 января 2020 года народные избранники уже будут без депутатского иммунитета.

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