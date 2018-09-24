Экс-мэр Вероны объяснил лишение Порошенко почетного звания в Италии

Лишение президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина Вероны является политическим решением веронского городского совета.

Такое мнение высказал бывший мэр этого города Флавио Този, передает "Европейская правда".

Он отметил, что почетное звание украинский лидер получил заслужено, вспомнив, как Украина передала музею Вероны похищенные картины известных художников эпохи Возрождения. Бывший итальянский градоначальник подчеркнул, что произведения искусства были возвращена всего за полгода, в то время как в аналогичном случае с Нидерландами этот процесс занимал шесть лет.

Този уверен, что решение городского совета Вероны – политическое. По его словам, об этом свидетельствует выступление главы фракции "Лига", которую называют пророссийской. Он ни разу не упомянул о возвращении картин, зато говорил о Донбассе, противостоянии с США и передаче Украины американского вооружения.

Как сообщалось, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин намекнул, что рука Кремля достала и до Италии. Он выразил уверенность, что именно Москва была заинтересована в том, чтоб навредить украинскому президенту даже в Вероне.

Напомним, история с предоставлением почетного звания началась еще в 2016 году. Президент Украины передал итальянскому музею в городе Верона 17 картин известных художников, которые были украдены в 2015 году. Картины таких известных художников, как Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи были задержаны Государственной пограничной службой Украины в мае этого года при подготовке к переправе на территорию Молдовы

В итоге городской совет Вероны по предложению мэра Флавио Този принял решение о предоставлении Порошенко статуса почетного гражданина города. Таким образом градоначальник пожелал отблагодарить украинского лидера за содействие в возвращении похищенных из музея полотен мастеров Возрождения.