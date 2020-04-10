Экс-нардепу Татьяне Черновол сообщили о подозрении в убийстве

Следователи уже провели обыск в ее доме и нашли оружие

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Татьяне Черновол, которая подозревается в совершении убийства. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека – ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве гражданке", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб человек, который находился в помещении партийного офиса.

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В ведомстве не называют имени подозреваемой, но известно, что сегодня следователями ГБР были проведены обыски у Татьяны Черновол по месту жительства. Правоохранители сообщили, что в ходе следственных действий были изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале текущего года Черновол сообщили о подозрении в другом уголовном производстве. Ей вменяют препятствование журналистской деятельности. У нее возник конфликт с журналистом во время судебного заседания.

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