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Татьяне Черновол сообщили о подозрении: в чем провинилась экс-нардеп

25 февраля, 12:06

В последнее время экс-нардеп преследует неприятные ситуации

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату (8-го созыва) Татьяне Черновол в препятствовании журналистской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что экс-нардепа заподозрили в совершении преступления во время одного из судебных заседаний в 2019 году.

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", – заявили в ГБР.

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Отметим, что речь идет о судебном заседании по делу экс-нардепа Сергея Пашинского, на котором Черновол отобрала телефон у журналиста Дмитрия Кучера. Сам он рассказывал, что у него вырвали из рук телефон, толкали, царапали и препятствовали журналистской деятельности. В частности, журналист обвиняет в нападении Татьяну Черновол.

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Журналист Дмитрий Кучер. Фото: Facebook

"На суде находился по редакционному заданию. Спросил у Черновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила – какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия (экс-спикер парламента), который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Черновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Черновол меня поцарапала", – рассказывал он и добавил, что после инцидента вызвал полицию и написал заявление по 171 статье (препятствование журналистской деятельности).

Как сообщали новости "Сегодня", 28 января в ГБР проходил брифинг заместителя директора ведомства Александра Бабикова. Оказалось, что Черновол пробралась в здание через забор с колючей проволокой. После того как она попала на брифинг, охрана выдворила ее из зала, где выступал перед журналистами Бабиков. В итоге произошла стычка Татьяны Черновол с охраной и даже были слышны ее крики.

Позже она заявила, что спецназ ГБР сломал ей ногу и показала заключение врачей. Она даже показала человека, который, как она утверждает, нанес ей травму.

Видео, как Черновол лезла через стену с колючей проволокой:

Видео: ГБР

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журналист подозрение ГБР Татьяна Черновол

Источник: Сегодня

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