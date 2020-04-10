У Черновол проводят обыски по делу Майдана: подробности

Черновол в феврале 2014 года вместе с другими активистами атаковала офис политической партии

Представители Государственного бюро расследований пришли с обыском к экс-нардепу Татьяне Черновол. Следственные действия проходят по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году, в результате которого погиб человек.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", – написала она и показала фото.

В постановлении Печерского райсуда Киева указывается, что 18 февраля 2014 года на улице Липской она, находясь там с другими активистами, бросала в здание офиса бутылки с горючей семью и помещение загорелось. По мнению следствия, Черновол знала о нахождении внутри офиса людей, хоть он и был закрыт. В результате пожара погиб Владимир Захаров, который находился в офисе.

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"В ходе досудебного расследования установлено достаточно оснований считать Черновол причастной к указанному уголовному производству", – говорится в постановлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", в феврале текущего года Татьяне Черновол сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности. У нее возник конфликт с журналистом во время судебного заседания.

А 28 января с ней случился другой неприятный инцидент. В ГБР проходил брифинг заместителя директора ведомства Александра Бабикова. Оказалось, что Черновол пробралась в здание через забор с колючей проволокой. После того как она попала на брифинг, охрана выдворила ее из зала, где выступал перед журналистами Бабиков. В итоге произошла стычка Татьяны Черновол с охраной и даже были слышны ее крики.

Видео, как Черновол лезла через стену с колючей проволокой:

Видео: ГБР

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