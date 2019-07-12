Экс-посол США в Украине прокомментировал инициативу Зеленского о люстрации

Пайфер считает, что послы G7 правы

Стивен Пайфер. Фотограф: Михаил Фомичев.

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер поддержал мнение послов G7 и назвал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о люстрации чрезмерной.

Об этом американский дипломат заявил на своей странице в Twitter.

"Послы Большой семерки правы. Законопроект президента Зеленского о люстрации является чрезмерным", – заметил американский дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников. Изменения в закон об очищении власти касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года. В случае принятия закона, весь состав Кабмина, Рады и силовых структур больше не сможет работать в органах государственной власти.

Отметим, что после видеообращения Зеленского об ужесточении люстрации, политики напомнили президенту, что и в его команде есть те, кто подпадет под действие такой люстрации, например, нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк, член набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, а также Вадим Пристайко, которого Зеленский хочет видеть главой МИД Украины. На это представитель президента в ВР Руслан Стефанчук уточнили позицию по усилению люстрации относительно членов президентской команды.

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