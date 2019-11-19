Экс-соратник Трампа раскритиковал его за шантаж Зеленского

Рекс Тиллерсон. Фото: REUTERS/Mike Segar

Требование президента США Дональда Трампа возобновить в Украине расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена взамен на размораживание американской помощи Киеву было неправильным.

Об этом бывший глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявил в интервью телеканалу PBS 18 ноября.

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"Ясно, что просить о личных услугах, используя активы США в качестве залога, неправильно ... Поэтому, если вы ищете какую-то личную выгоду и при этом используете американскую помощь зарубежным странам, американское оружие или американское влияние – это неправильно, и я думаю, что все это понимают", – заявил он.

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Напомним, что Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальную расследование относительно действий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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