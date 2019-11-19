В Госдепе заявили, что заморозку помощи Украине инициировал лично Трамп

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Решение о заморозке финансовой и военной помощи Украинеисходило непосредственно от президента США Дональда Трампа, который дал соответствующее распоряжение административно-бюджетному управлению Белого дома. Об этом заявил на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Стенограмма была обнародована 18 октября.

Само заседание состоялось в начале ноября. Дипломат давал показания членам трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.

По словам Хейла, 23 июля состоялась встреча на уровне заместителей глав всех ключевых американских ведомств, занимающихся внешней политикой. "На заседании этой малой группы Чарльз Капперман (заместитель помощника президента по национальной безопасности, председательствовавший на встрече — Ред.) спросил у представителей каждого ведомства, начиная с меня, какова наша позиция по этому вопросу (о заморозке помощи Украине — Ред.), и я решительно выступил в поддержку возобновления помощи, и то же самое сделали представители всех других ведомств за исключением административно-бюджетного управления Белого дома", — рассказал замгоссекретаря.

"Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни заморозить помощь", — подчеркнул Хейл. По словам дипломата, после этого он написал записку госсекретарю Майклу Помпео, в которой объяснил ему, что административно-бюджетное управление, учитывая все вышесказанное, не изменит свою позицию и "вопрос следует решать, — если он хочет его решать, — непосредственно с президентом".

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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

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Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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