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Экс-советник Путина дал совет Зеленскому по "нормандскому формату"

2 мая, 04:00

США и Британия вряд ли подключатся к переговорами "нормандской четверки", да и их там не особо ждут, пояснил Илларионов

Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Фото: instagram.com/zelenskiy_official.

Старший научный сотрудник Института Катона (США) и экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует сильно афишировать свои планы по "нормандскому формату".

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

По его словам, результаты выборов поразили всех на Западе, хотя и не придают этому событию очень большого значения – главное, что все прошло мирно и демократично.

"Мало кто на Западе знает Зеленского, а еще меньше тех, кто понимает, какую политику будет проводить новый президент Украины. Но Запад – не Москва и не Кремль, а потому довольно спокойно относится к тому, что делают демократически избранные власти в любых странах. Они, как правило, принимают то, что делает власть, если это не выходит за рамки общепринятых норм, не ведет к агрессии против соседей, или к подавлению прав человека в этой стране", – сказал Илларионов.

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А вот победителю президентской гонки Зеленскому, который очень хочет привлечь к "нормандскому формату" США и Британию, он посоветовал "поумерить пыл", хоть и похвалил за такое желание. Эксперт считает, что американцы и британцы вряд ли примкнут к переговорам по Украине, причем их не сильно там ждут.

"Об объединении Будапештского и "нормандского форматов" говорили еще с 2014-2015 годов. И то, что Зеленский отметил на этом, очень положительно. Но я рекомендовал бы ему не очень много говорить о своих собственных планах. Безусловно, его действия сейчас свидетельствует о неопытности в политических баталиях. И это может ослабить его последующие шаги и возможность достигать результатов. Более опытные политические деятели не говорят о тех шагах, результативность которых не является стопроцентной. С одной стороны, США и Великобритания понимают, что берут на себя дополнительную нагрузку, и другое – будет сопротивление со стороны Германии и Франции, которые сейчас в "нормандском формате" играют "первую скрипку", и не очень хотят делиться этой ролью. В конце концов, этому будет препятствовать и Россия, которой совсем не нужны ни США, ни Британия в этих переговорах", – добавил он.

Напомним, 23 апреля стало известно, что Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Читайте также в материале "Сегодня", когда Зеленский вступит в должность президента.

А тем временем в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.

Также на днях сам Зеленский рассказывал, как он будет строить отношения с Россией. Больше смотрите на видео.


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Тег выборы, США, Зеленский, Британия, запад, Илларионов, нормандский формат

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