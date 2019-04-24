В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

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Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов, поданных за кандидатов в ходе второго тура выборов президента Украины 21 апреля. Впереди – объявление официальных результатов второго тура выборов и вступление в должность нового главы государства.

Голоса подсчитаны, но это еще не официальный результат

Как уже сообщал сайт "Сегодня", во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.

К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).

Как пояснил нам глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, завершение подсчета электронных протоколов – лишь первый шаг к установлению результатов народного волеизъявления, предусмотренный законодательством.

"Подсчитаны голоса лишь по электронным протоколам. Теперь окружные комиссии должны доставить в Центральную избирательную комиссию оригиналы протоколов – с "мокрыми печатями". Только после того, как эта процедура будет завершена, Центризбирком сможет объявить официальные результаты выборов", – отметил сайту "Сегодня" глава КИУ.

Данная норма содержится в статье 83 Закона Украины "О выборах президента". Именно для этой процедуры законодательство отводит те самые 10 дней, которые отделяют день голосования до крайнего срока утверждения ЦИК результатов выборов. Еще это время может быть использовано субъектами избирательной кампании для оспаривания тех или иных спорных моментов в судебных органах. При этом, согласно законодательству, суды обязаны рассмотреть, к примеру, административные дела на жалобы, поступившие в день голосования, в двухдневный срок. Еще два дня отводится на апелляционное обжалование решения.

"Но, насколько мне известно, по результатам второго тура в ЦИК не поступило ни одной жалобы, потому здесь задержки не будет", – сказал Алексей Кошель.

В целом, если следовать закону, ЦИК обязана заполнить протокол о результатах выборов до 30 апреля. После этого в трехдневный срок результаты должны быть опубликованы в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". Именно дата выходы этих официальных изданий с публикацией о победителе выборов и является официальной датой оглашения результатов выборов. В нашем случае это может случиться не позже 3 мая.

Когда состоится инаугурация президента

Конституция Украины и тот же закон "О выборах президента Украины" регламентируют процедуру вступления в должность вновь избранного главы государства. Согласно Основному закону, новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее, чем через тридцать дней после официального объявления результатов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины. Приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины.

Таким образом, крайний срок, когда может быть проведена инаугурация Владимира Зеленского, – 3 июня. Впрочем, она может состояться и раньше.

Здесь все зависит уже от решения Верховной Рады. Дело в том, что процедура инаугурации регламентируется постановлением парламента, утвержденным в 2004 году. Этот документ, в отличие от Конституции и закона о выборах, определяющих лишь временные рамки, четко и недвусмысленно регламентирует всю процедуру вступления в должность.

Так, в какой именно день состоится инаугурация, определяет исключительно Верховная Рада Украины. Для этого депутатам по представлению спикера парламента нужно принять отдельное постановление.

Впрочем, время инаугурации глава Верховной Рады Украины предварительно согласовывает с вновь избранным президентом и главой Конституционного суда Украины. Как, кстати, и другие оргвопросы, в частности список приглашенных на инаугурацию лиц.

Как проходит инаугурация

В день инаугурации Владимира Зеленского парламент не будет рассматривать каких-либо других вопросов. Заседание будет посвящено исключительно вступлению нового президента в должность.

Согласно действующему на сегодняшний день постановлению, после открытия главой парламента торжественного заседания и исполнения гимна Украины спикер должен сообщить о лицах, присутствующих на инаугурации.

Затем глава Центральной избирательной комиссии объявит присутствующим о результатах народного волеизъявления. А глава Конституционного суда Украины – о выполнении новоизбранным президентом Украины всех конституционных требований и отсутствии обстоятельств, исключающих вступление в должность.

После этого на трибуну приглашается вновь избранный президент, который, положив руку на Конституцию Украины и (по желанию) на Пересопницкое Евангелие, произносит присягу украинскому народу и подписывает ее. Тотчас после этого глава Конституционного суда объявляет, что глава государства вступил в должность.

Председатель ЦИК вручает главе государства удостоверение президента. А глава Конституционного суда – символы президентской власти, в частности знак президента и булаву. После этого Владимир Зеленский должен выступить со своим первым обращением к украинскому народу в качестве президента Украины – с инаугурационной речью. На этом спикер ВР закрывает торжественное заседание.

Акцентируем, что этот сценарий расписан действующим на данный момент постановлением ВР. Однако нельзя исключать, что парламент подкорректирует его, внеся в документ те или иные изменения.

Инаугурация Зеленского: кто приедет

Как правило, уровень представительства иностранных государств на инаугурации президента говорит о многом. В первую очередь о внимании, которое оказывают Украине те или иные зарубежные страны и институты. К примеру, на инаугурации президента Ющенко в 2005 году присутствовали делегации 64 государств. Что не удивительно: Ющенко получил должность после Оранжевой революции, за которой следил весь мир. В частности, на инаугурацию прибыли тогдашние госсекретарь США Колин Пауэл и президент Польши Александр Квасьневский. В целом лично приехали на инаугурацию украинского президента 8 президентов, 3 премьера, 5 глав парламентов и т.д.

Инаугурация Виктора Януковича была менее представительной. Тем не менее в Киев прибыли 11 глав иностранных государств, включая президентов Беларуси, Латвии, Литвы и Македонии, премьер-министры, спикеры. Торжественный молебен накануне проводил Патриарх РПЦ Кирилл.

Показательным было представительство и во время инаугурации Петра Порошенко в 2014 году. На церемонию прибыли делегации более полусотни государств. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джозеф Байден, в Киев по главе делегация своих государств прибыли президенты Австрии, Беларуси, Литвы, Польши, Грузии и т.д. На инаугурации Петра Порошенко также присутствовали генсек Совета Европы, президент Совета Европы, генсек ОБСЕ.

Стоит ожидать, что инаугурация Владимира Зеленского, учитывая внимание к Украине со стороны наших западных союзников, пройдет на довольно представительном уровне. Об этом косвенно позволяет говорить и тот факт, что многие лидеры зарубежных государств поздравили Владимира Зеленского с победой уже в день выборов – почти сразу после оглашения результатов экзит-полов.

Не исключено, как в прежние годы, прибудут главы соседних государств – Польши и Беларуси. Стоит ожидать серьезного представительства Брюсселя.Остается интригой, прибудет ли в Киев, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон – первый зарубежный лидер, с которым Владимир Зеленский встретился еще до второго тура.

Место инаугурации и знаки

Еще одной интригой остается место проведения инаугурации. В принципе, вопросов, вроде, быть не должно: раз инаугурация – это торжественное заседание Верховной Рады, то и проводиться она должна под куполом.

Так обычно и было. Единственный прецедент, когда инаугурация проходила вне стен парламента, приходится на далекий 1999 год. Тогда президент Леонид Кучма, избранный на второй срок, давал присягу во Дворце "Украина". Впрочем, желание изменить место возникало и у других новоизбранных президентов. Так, Петр Порошенко серьезно рассматривал возможность инаугурации на Софийской площади Киева или даже в зоне АТО. Но в итоге решил не отступать от традиций. Впрочем, не исключено, что Владимир Зеленский, ломающий стереотипы поведения политика, примет какое-то другое решение. Однако в любом случае инаугурация должна будет проводиться в присутствии парламентариев и всех лиц, определенных законодательством.

С недавних пор украинцы стали обращать внимание на знаки, сопровождающие вступление президентов в должность. Так, когда Виктор Янукович шел в парламент для приведения к присяге, перед ним порыв ветра неожиданно начал закрывать двери. Казус, транслировавшийся на всю страну, был многими воспринят как недобрый знак или для самого Януковича, или для Украины.

В день же инаугурации Петра Порошенко упал один из солдат почетного караула: выронил оружие и упал в обморок. Что также было воспринято как определенный знак.

Будем верить, что день инаугурации Владимира Зеленского будет сопровождаться единственным знаком – безоблачным мирным небом и теплой ясной погодой.

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