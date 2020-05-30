Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет

Чтобы достичь результата в будущем, необходимо начинать делать что-то сегодня, говорит Илларионов

Украина должна не добиваться смены формата переговоров с Россией по Донбассу , а отстаивать свой суверенитет путем укрепления экономики, государства, политической системы, военной составляющей и сферы безопасности.

Об этом старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ (2003-2005) по экономике Андрей Илларионов рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Ничто другое дать нужного эффекта не может. Причем даже в том случае, если будет достигнут успех по всем этим направлениям, то это не значит, что восстановление полного суверенитета над всей территорией страны произойдет завтра, послезавтра или через год. Это долгосрочная стратегия, на годы и десятилетия. И вполне возможно, что не этот президент, и даже не следующий сможет добиться в конечном счете успеха", – говорит эксперт.

Он напомнил, что Западной Германии потребовалось более 40 лет, чтобы восстановить контроль над всей территорией Германии и объединиться с ГДР.

"Тот, кто начинал эту политику, канцлер Германии Конрад Аденауэр, не дожил до дня объединения и не увидел результатов того, что он начинал. Франция, потерявшая в 1871 году Эльзас и Лотарингию, почти 50 лет не могла их вернуть. Она смогла это сделать только тогда, когда для этого сложились необходимые геополитические условия. Французы, начинавшие этот процесс в 70-е годы 19 века, в своем подавляющем большинстве не увидели результатов своих действий", – подерчкнул Илларионов.

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По его словам, такова суровая действительность международной жизни, когда страна становится жертвой агрессора, заметно превосходящего жертву по основным параметрам.

"Но для того, чтобы достичь результата в будущем, необходимо начинать делать что-то сегодня. Сейчас, по прошествии шести лет с начала агрессии, аннексии Крыма, войны на Донбассе, гибели почти 14 тыс. украинцев мы видим, что на пути к долгосрочному успеху Украина пока не слишком продвинулась", – посетовал он.

Напомним, ранее Илларионов объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пока Путин в Кремле, переговоры по Донбассу не могут быть успешными: интервью с Андреем Илларионовым" .​

Андрей Илларионов Видео: Сегодня

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