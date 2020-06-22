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Экс-советник Трамп раскрыл сговор Обамы и Путина по Крыму

22 июня, 17:12

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Барак Обама просил президента России не идти дальше аннексии полуострова

После незаконной российской аннексии Крыма экс-президент США Барак Обама обещал своему российскому коллеге Владимиру Путину урегулировать конфликт в отношении Украины, если тот не пойдет дальше аннексии Крымского полуострова.

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Об этом в своих мемуарах "Комната, где это произошло" пишет бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, на переговорах с Трампом Путин занял очень жесткую позицию в отношении Украины, обсудив политические и военные аспекты конфликта и назвав незаконной продажу Украине американской военной техники. В то же время, президент России отказывался обсуждать вопрос Крыма, называя его частью истории.

"Он сказал, что Обама четко говорил ему в 2014 году, что, если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, конфронтация по Украине может быть урегулирована. Однако по какой-то причине Обама передумал", — пишет Болтон.

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Напомним, ранее Дональд Трамп возложил на Обаму ответственность за аннексию Крыма, заявив, что его предшественник мог этого не допустить.

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Почему книга Болтона спровоцировала скандал и почему в Белом доме всячески препятствуют ее публикации, читайте в материале "Мемуары Болтона могут стоить Трампу выборов: какую тайну открыл экс-советник".

В книге описано также и решение Белого дома заморозить финансовую помощь Украине. Болтон назвал причину такого поступка.

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Россия Барак Обама книга мемуары агрессия России аннексия Крыма Владимир Путин Джон Болтон

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