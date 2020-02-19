Экс-вице-губернатора Иркутска назначили в "ДНР": Кислица разнес его в пух и прах

Никто из Иркутска не будет говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории, отметил дипломат

Сергей Кислица. Фото: ukraineun.org

На заседании Совета безопасности ООН представитель Украины Сергей Кислица заявил, что Киев не собирается вести переговоры с главарями боевиков, в том числе с недавно назначенным т.н. "премьером ДНР" бывшим вице-губернатором Иркутской области.

Он отметил, что Москва продолжает настаивать на прямых переговорах Киева с т.н. "Л/ДНР".

"Но кто они? Насколько местным является недавно назначенный так называемый исполняющий обязанности "председатель правительства" Донецка Владимир Пашков? Это гражданин России, который родился в Сибири, является выпускником Тихоокеанского военно-морского училища, и до недавнего времени вице-губернатор Иркутской области России. Донецк и Иркутск разделяют "какие-то незначительные" 6 тысяч километров. Однако, он "достаточно местный" по мнению Москвы для управления на Донбассе, и чтобы говорить о будущем Донбасса. Нет оправдания для кого-то из Сибири говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории", – сказал Кислица.

Реклама

Читайте также: Достижение мира на Донбассе: в ООН назвали условие

В тренде Наступление России на Донбассе: эксперт указал на странность с разведкой

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании СБ ООН постпред Германии Кристофер Хойзген рассказывал международному сообществу о зависимости непризнанных "республик" от Москвы. Он напомнил, как в 2015 году в Минске Сурков за 10 минут решил вопрос с боевиками.

А тем временем на Донбассе обстановка остается напряженной, особенно боевики "постарались" 18 февраля. Подробней об этом в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама