Постпред Германии в ООН: Сурков в Минске за 10 минут решил вопрос с боевиками

В 2015 году главари боевиков подписались под Минскими соглашениями «с помощью» Суркова

Владислав Сурков / Фото: kremlin.ru

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН по Украине, на котором постпред Германии Кристофер Хойзген заявил о полном контроле Россией главарей т.н. "ЛНР" и "ДНР", приведя в пример подписание Минских соглашений.

Об этом сообщает LB.ua.

Говоря о причастности России к войне на Донбассе, он сказал, что на днях один из главарей "ДНР" сообщил, что вице-губернатор Иркутска Пашков будет руководителем Донецка.

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"А Иркутск, насколько мне известно, находится в России. Вот – участие России", – сказал Хойзген и добавил, что РФ выдала российские паспорта 227 жителям оккупированной территории Донбасса.

Также он напомнил любопытный момент из событий февраля 2015 года, когда в Минске подписывались соглашения по Донбассу. Тогда Москва показала свое влияние на боевиков.

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"Я был в Минске, и велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности. Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И г-н Сурков (который до 17 февраля находился на должности помощника президента РФ и отвечал за украинское направление, – ред.), который вел переговоры, сказал: "Я это сделаю". И приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мер от сепаратистов. Это насчет "независимости" сепаратистов от России", – заявил постпред Германии при ООН.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 февраля появился указ президента России Владимиру Путина об увольнении Владислава Суркова с должности помощника хозяина Кремля. Он также был ответственным за украинское направление.

Отметим, на вчерашнем заседании СБ ООН назвали условие для достижения мира на Донбассе. Международное сообщество считает, что этого возможно достичь при условии достаточного уровня политической воли у сторон.

А тем временем на Донбассе обстановка остается напряженной, особенно боевики "постарались" 18 февраля. Подробней об этом в сюжете:

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