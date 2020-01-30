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Экс-замминистра Грымчака отпустили из СИЗО

30 января, 15:16

Бывшего чиновника подозревают в вымогательстве взятки в миллион долларов

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, которого на днях этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское, вышел на свободу. Об этом сообщили его адвокат и супруга.

"Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе", – написал адвокат Дмитрий Мельник в Facebook.

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Освобождение подозреваемого во взяточничестве экс-чиновника подтвердила и его супруга Юлия: "Юра свободен".

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Сообщили они об этом, находясь в Апелляционном суде Киева, который, судя по всему, и принял решение выпустить Грымчака из СИЗО. Отметим, что ранее Антикоррупционный суд продлевал арест до 14 февраля.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денег в 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном чиновником, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

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суд СИЗО Юрий Грымчак

Источник: Сегодня

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