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Эксклюзивное интервью премьер-министра Алексея Гончарука: видео

30 декабря, 19:30

Пока украинцы готовятся к празднику, премьер-министр рассказал о школах, бюджете и дорогах

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук дал эксклюзивное интервью в студии "Сегодня" и рассказал о важных для жизнедеятельности страны вопросах.

Глава правительства рассказал о ситуации с долларом, который в последнее время то снижается рекордно, то резко растет.

Также мы поговорили с премьером и о дорогах – что в планах, ведь впереди целый новый год и новые вызовы перед государством в инфраструктурной сфере.

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Напомним, 18 декабря уже было большое интервью с премьером Гончаруком на телеканале "Украина 24". Во время встречи с ведущими СМИ Украины премьер-министр рассказывал об энергетической стратегии государства. Также он рассказал о выделяемых МВФ 5,5 млрд долларов, которые, по мнению главы правительства, обеспечат макроэкономическую стабильность страны.

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А последний раз эксклюзивное интервью "Сегодня" давал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он поделился планами Рады на 2020 год и выступил за жесткое наказание для "кнопкодавов" в парламенте.

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интервью телеканал Украина Алексей Гончарук Украина 24

Источник: Сегодня

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