Эксклюзивное интервью с Лукашенко: Украина и Беларусь всегда будут друзьями

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В Минске сегодня состоялась эксклюзивная встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с украинским ведущими телеканалами и информагентствами.

Представители канала "Украина" и команды "Сегодня" были среди тех, кто получил возможность задать свои вопросы.

Говорили о войне в Донбассе, возвращения Крыма, о языковых и экономических вопросах.

Представителей ведущих украинских СМИ для разговора с Александром Лукашенко пригласили в Дворец независимости Беларуси.

Впервые в истории страны в разговоре не участвуют даже местные журналисты. Поэтому встречу даже не стали называть пресс-конференцией.

Президент приходит ровно в 10:30, разговор начинает с заверений: Украина и Беларусь всегда были, есть и останутся друзьями. И ждать подвоха со стороны Минска Киеву не стоит.

"Не ждите от нас пакости! Мы не можем быть врагами вашего народа. Я никогда на это не пойду", – заявляет президент Беларуси Александр Лукашенко.

Одним из первых вопрос пытается поставить главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак. Но Лукашенко, опережая, ставит свой:

"Расскажите, что такое канал "Украина" сегодня?", – спрашивает президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Телеканал Украина сегодня — канал номер один в стране, он покрывает всю страну. По основным аудиториям он лидер в стране на протяжении двух лет", – отвечает главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак.

"А откуда вырос этот телеканал?", – уточняет Александр Лукашенко.

"Канал "Украина" вырос из Донецка. Когда-то это был небольшой канал в Донецке. Но потом вырос и стал национальным масштабным каналом-лидером. Я сам из Донецка", – говорит главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак.

Далее все же вопрос президенту. А именно – о его видении достижения мира на востоке Украины и возвращения Крыма. Про полуостров Александр Лукашенко говорит: по его мнению, для Украины он навсегда потерян. О Донбассе — за пять лет войны, мол, было много разговоров, и мало действий. Уверен: следует делать любые шаги, которые позволят остановить войну и вернуть людей и территорию. Александр Лукашенко готов дать совет и помочь Украине с контролем российской границы.

"Если вы хотите, чтоб мы закрыли границу – 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема — ввязываться в этот конфликт. Но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия" – говорит президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко уверяет: видит Украину независимой и неделимой. Но дружить Беларусь будет и с Россией, и остальными странами.

"Мы хотим нормализовать отношения с США. Мы не ползаем на коленях, мы не рвемся там обнять, поцеловать в нужные места. Мы достойно ведем этот диалог. Он основан именно на этом. Мы не против Украины. Не против России, не против Европы", – заявляет Александр Лукашенко.

Через неделю состоится большая встреча на форуме регионов в Житомире. Там президенты Украины и Беларуси обсудят будущее торговоэкономическое сотрудничество.

"В 2012 году у нас было 8 млрд. товарооборота, сейчас к 6 млрд. подойдем. Это огромный товарооборот. Это главное в дорожной карте. Если мы будем активными, то мы можем наверстать то, что мы упустили", – говорит президент Беларуси.

Кроме этого, обсудят сотрудничество в области ракетостроения, машиностроения, инфраструктурных проектов. Тогда же на форуме регионов впервые проведут официальную встречу с Владимиром Зеленским. Пока же работу украинского президента белорусский оценивать не берется. Только говорит: президентами не становятся, а рождаются. Тогда, уверен, все получится.

А чтобы об Украине Александр Лукашенко вспомнил еще до встречи в Житомире, команда "Сегодня" оставляет на память подарок — украинскую вышиванку. Ее лично вручил Александру Григорьевичу главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак. Лукашенко пообещал непременно носить.

Напомним, в прошлом году президент Беларуси пообещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины.

Мы также писали, что президент Беларуси поддержал возвращение Донбасса в состав Украины и выразил готовность выделить миротворцев для контроля на украинско-российской границе.

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